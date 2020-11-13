Песков рассказал, когда Путин поздравит избранного президента США

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Российский лидер Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального объявления итогов выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал, когда Путин поздравит избранного президента США
  • Reuters

«Безусловно, тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент отправит поздравительную телеграмму», — сказал представитель Кремля журналистам.

На уточняющий вопрос о действиях России в случае оспаривания результатов голосования действующим главой государства Дональдом Трампом он подчеркнул, что «не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги».

Ранее Песков в интервью RT отметил, что Москва проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого изберут американцы.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин решил дождаться официального подведения итогов выборов. По его словам, таким образом Москва «выдерживает паузу вежливости».

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