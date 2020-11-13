Песков рассказал о «паузе вежливости» России на фоне выборов в США

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RT
Россия проявит уважение к любому выбору американского народа и будет работать с любым президентом, которого изберут американцы, заявил RT пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал о «паузе вежливости» России на фоне выборов в США
  • Reuters
  • © Bing Guan

Представитель Кремля напомнил, что президент Владимир Путин решил дождаться официального подведения итогов выборов и только после этого поздравлять избранного президента.

Таким образом Россия «выдерживает паузу вежливости», пояснил Песков.

«Это такая пауза вежливости. Мы ничего не говорим про выборы, про ситуацию, которая сейчас сложилась. Мы именно ждём, когда сами американцы — не американские СМИ, а сами американцы — провозгласят избранного президента», — сказал он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

При этом Песков подчеркнул, что России бы «больше импонировал» президент, который захочет «хоть как-то реанимировать двусторонние отношения».

Полное видео смотрите на YouTube-канале RT Россия.

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