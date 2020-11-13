В Польше за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 24 051 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
В Польше за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, общее число заболевших с начала эпидемии составило 665 547.

За сутки от коронавируса в Польше скончались 419 человек, общее количество летальных случаев, связанных с COVID-19, составило 9499.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пока в стране не планируют вводить жёсткий карантин из-за COVID-19.

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