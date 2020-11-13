В Польше за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.
По данным ведомства, общее число заболевших с начала эпидемии составило 665 547.
За сутки от коронавируса в Польше скончались 419 человек, общее количество летальных случаев, связанных с COVID-19, составило 9499.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пока в стране не планируют вводить жёсткий карантин из-за COVID-19.