В Италии выявили более 37 тысяч случаев коронавируса за сутки

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В Италии выявили 37 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
В Италии выявили более 37 тысяч случаев коронавируса за сутки
  • © REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 1 066 401.

За сутки в стране умерли 636 пациентов с коронавирусом, всего скончались 43 589 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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