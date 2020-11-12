В Италии выявили более 37 тысяч случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 1 066 401.
За сутки в стране умерли 636 пациентов с коронавирусом, всего скончались 43 589 человек.
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