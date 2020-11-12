В Италии выявили более 37 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Италии выявили 37 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране достигло 1 066 401.

За сутки в стране умерли 636 пациентов с коронавирусом, всего скончались 43 589 человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.