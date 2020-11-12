В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 51,848 млн случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в мире выявили более 579 тыс. заболевших.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в общей сложности превысило 1,280 млн.

Больше всего инфицированных в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 22,203 млн человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Nation News оценил устойчивость людей к коронавирусу.