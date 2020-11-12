ЕК назвала вакцинацию от COVID-19 условием экономического процветания
- Reuters
Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления по видео на Парижском форуме мира.
«Мы так экономически взаимосвязаны, что никто из нас не вернётся к прежнему экономическому процветанию, если ситуация в остальном мире также не будет улучшаться, то есть вакцинация и иммунизация глобального населения не будет расти», — цитирует её РИА Новости.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сделать вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 мировым достоянием.