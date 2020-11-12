Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности президента Киргизии Садыром Жапаровым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учётом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем.

Лидерами двух стран также был затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня.

Ранее Жапаров выразил благодарность России за помощь в стабилизации ситуации в республике после выборов.