Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонные переговоры с исполняющим обязанности президента Киргизии Садыром Жапаровым.
Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждены состояние и перспективы российско-киргизских отношений. Садыр Жапаров информировал о развитии ситуации в республике с учётом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. 

Лидерами двух стран также был затронут ряд практических вопросов двусторонней повестки дня.

Ранее Жапаров выразил благодарность России за помощь в стабилизации ситуации в республике после выборов.

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