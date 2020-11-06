Жапаров поблагодарил Россию за помощь в улучшении ситуации в Киргизии

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность России за помощь в стабилизации ситуации в республике после выборов. Об этом он заявил во время онлайн-заседания Совета глав правительств стран — участниц СНГ.

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РИА Новости

«Хочу выразить особую благодарность российской стороне в урегулировании сложившейся внутриполитической ситуации в Киргизстане в поствыборный период», — приводит РИА Новости слова Жапарова. Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев ранее высоко оценил роль России в стабилизации политической ситуации в республике после парламентских выборов. 23 октября глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым в Москве выразил удовлетворение в связи с наблюдаемой стабилизацией ситуации в Киргизии.