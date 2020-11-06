Жапаров поблагодарил Россию за помощь в улучшении ситуации в Киргизии
- © Алексей Майшев
- РИА Новости
«Хочу выразить особую благодарность российской стороне в урегулировании сложившейся внутриполитической ситуации в Киргизстане в поствыборный период», — приводит РИА Новости слова Жапарова.
Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев ранее высоко оценил роль России в стабилизации политической ситуации в республике после парламентских выборов.
23 октября глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым в Москве выразил удовлетворение в связи с наблюдаемой стабилизацией ситуации в Киргизии.