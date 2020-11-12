Глава Россотрудничества рассказал о гуманитарной помощи в Сирии
- РИА Новости
«Конференция не теоретическая, а очень практическая… Было привезено приблизительно 76 тонн гуманитарных грузов», — сказал он.
По его словам, речь идёт о гуманитарной помощи народу Сирии от российских неправительственных организаций, Министерства обороны, Центра по примирению сторон.
«Здесь и продовольствие, и коляски инвалидные для людей, которые потеряли возможность двигаться, ходить в результате боевых действий, болезней, здесь вещи для детей, чтобы помочь им и в школе, и одеждой», — рассказал Примаков.
Он выразил благодарность Минобороны и неправительственным организациям, которые оказывают эту помощь.
«Надо подчеркнуть, что это не разовая акция, гуманитарная помощь регулярно поставляется в Сирию», — добавил Примаков.
- Глава Россотрудничества рассказал о гуманитарной помощи в Сирии
11 ноября в Сирии открылась международная конференция по содействию возвращению беженцев и восстановлению арабской республики.
Форум, организованный сирийским руководством при участии России, продлится два дня.
На конференцию прибыли представители ООН, Красного Креста, а также дипломаты из почти 20 стран.