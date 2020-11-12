В Сирию доставлено около 76 тонн гуманитарной помощи, среди которой продовольствие и инвалидные коляски. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе общения с журналистами в Сирии.

«Конференция не теоретическая, а очень практическая… Было привезено приблизительно 76 тонн гуманитарных грузов», — сказал он.

По его словам, речь идёт о гуманитарной помощи народу Сирии от российских неправительственных организаций, Министерства обороны, Центра по примирению сторон.

«Здесь и продовольствие, и коляски инвалидные для людей, которые потеряли возможность двигаться, ходить в результате боевых действий, болезней, здесь вещи для детей, чтобы помочь им и в школе, и одеждой», — рассказал Примаков.

Он выразил благодарность Минобороны и неправительственным организациям, которые оказывают эту помощь.

«Надо подчеркнуть, что это не разовая акция, гуманитарная помощь регулярно поставляется в Сирию», — добавил Примаков.

Глава Россотрудничества рассказал о гуманитарной помощи в Сирии

11 ноября в Сирии открылась международная конференция по содействию возвращению беженцев и восстановлению арабской республики.

Форум, организованный сирийским руководством при участии России, продлится два дня.

На конференцию прибыли представители ООН, Красного Креста, а также дипломаты из почти 20 стран.