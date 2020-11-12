Глава МИД Франции призвал к обновлению трансатлантических отношений

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за выстраивание обновлённых трансатлантических отношений.

«Мы будем вести диалог с новой американской администрацией, и в этих новых отношениях мы должны продолжить усиление автономии и действий Европы», — цитирует РИА Новости слова Ле Дриана на сессии Парижского форума мира.

По его словам, с новой администрацией США можно будет просто продвинуться в диалоге по ряду вопросов.

Он уточнил, что имеет в виду вопросы, связанные с климатическими вызовами, с пандемией коронавируса.

«Но есть и более сложные вопросы, которые касаются стратегической безопасности», — добавил министр.

Ранее глава германского Министерства иностранных дел Хайко Маас заявил, что соперничество сверхдержав на мировой арене угрожает самой крупной гонкой вооружений со времён холодной войны.