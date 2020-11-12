Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выборы президента в США.

«На российском направлении, откровенно говоря... каких-либо революционных перемен на ожидается. Америка глубоко расколота, мы это видим по результатам голосования на президентских выборах», — сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

В ответ на вопрос корреспондента RT об американских выборах Лавров рассказал, почему президент России Владимир Путин не поздравил Джо Байдена с победой.

«Что касается поздравлений, то я удивляюсь, почему этому уделяется так много внимания. Все поздравления, которые до сих пор прозвучали... на основе подсчётов ведущих американских СМИ. Если в чьих-то традициях направлять государственные поздравления на таких основаниях, то мы ничего с этим не можем поделать, но у нас другой подход. Нужно дождаться официального объявления, тем более в США есть чёткая процедура, как это должно происходить», — сказал он.

Ранее стало известно, что объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна.