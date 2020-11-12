Лавров анонсировал визит представителей Франции и США в Москву

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители Франции и Соединённых Штатов вскоре прибудут в Москву для обсуждения договорённостей по Нагорному Карабаху.
Лавров анонсировал визит представителей Франции и США в Москву
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Он отметил, что Россия никоим образом не хочет дистанцироваться от американских и французских коллег.

«Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», — заявил Лавров.

Также он сообщил, что на следующей неделе Москву посетит президент Международного комитета Красного Креста.

«Будем говорить о том, как в новых условиях Красный Крест может возобновить свою работу, прежде всего по оказанию содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, заложников и других удерживаемых лиц», — рассказал Лавров.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить