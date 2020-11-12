Лавров анонсировал визит представителей Франции и США в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители Франции и Соединённых Штатов вскоре прибудут в Москву для обсуждения договорённостей по Нагорному Карабаху.

Он отметил, что Россия никоим образом не хочет дистанцироваться от американских и французских коллег.

«Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», — заявил Лавров.

Также он сообщил, что на следующей неделе Москву посетит президент Международного комитета Красного Креста.

«Будем говорить о том, как в новых условиях Красный Крест может возобновить свою работу, прежде всего по оказанию содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, заложников и других удерживаемых лиц», — рассказал Лавров.

В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.