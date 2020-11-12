Небензя заявил о потере ОЗХО своего авторитета

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) потеряла свой авторитет.

По его словам, ОЗХО превратилась в инструмент политических игр, что может привести к глубокому кризису.

«Авторитет организации потерян, потерян авторитет её технического секретариата, тех механизмов расследований, которые были в ней созданы, генерального директора организации», — сказал он.

Также он допустил, что если ОЗХО «совсем потеряет всякий авторитет» и станет «просто местом для штамповки решений по неугодным режимам», то России можно будет подумать о выходе из организации.

«Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем», — сказал Небензя.

Также Небензя сообщил, что Москва и ОЗХО согласовывают меморандум об условиях работы в России миссии по расследованию ситуации с Алексеем Навальным.