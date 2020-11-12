Чавушоглу анонсировал визит российской делегации в Турцию

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 13 ноября ожидается визит российской делегации в Турцию для обсуждения деталей соглашения о совместном наблюдательном центре по Нагорному Карабаху.
Чавушоглу анонсировал визит российской делегации в Турцию
  • Reuters
  • © Huseyin Aldemir

Об этом, как передаёт Anadolu, турецкий министр сказал в ходе брифинга в Баку.

Он напомнил, что Турция и Россия достигли соглашения по созданию совместного наблюдательного пункта по ситуации в Карабахе. 

По его словам, наряду с центром мониторинга «будут созданы отдельные наблюдательные отделения на местах».

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить