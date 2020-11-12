Чавушоглу анонсировал визит российской делегации в Турцию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что 13 ноября ожидается визит российской делегации в Турцию для обсуждения деталей соглашения о совместном наблюдательном центре по Нагорному Карабаху.

Об этом, как передаёт Anadolu, турецкий министр сказал в ходе брифинга в Баку.

Он напомнил, что Турция и Россия достигли соглашения по созданию совместного наблюдательного пункта по ситуации в Карабахе.

По его словам, наряду с центром мониторинга «будут созданы отдельные наблюдательные отделения на местах».

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.