Число случаев коронавируса в мире превысило 52 млн

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Во всём мире зарегистрировано более 52 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Число случаев коронавируса в мире превысило 52 млн
  • Reuters

Согласно представленной информации, на текущий момент в мире зафиксировано 52 041 441 случаев COVID-19.

Наибольшее число случаев выявлено в США (10 392 889), Индии (8 636 011), Бразилии (5 747 660) и Франции (1 914 918).

По всему миру скончались 1 282 046 заболевших коронавирусом.

Ранее в ВОЗ заявили о необходимости вакцинировать 70% мирового населения, чтобы пандемия закончилась и болезнь перестала представлять угрозу.

Главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина в беседе с kp.ru рассказала о специфике течения коронавирусной инфекции.

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