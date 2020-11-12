В Китае за сутки выявили 21 носителя коронавируса

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В Китае за сутки выявили 15 активных и шесть бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
В Китае за сутки выявили 21 носителя коронавируса
  • Reuters

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Шанхае, Сычуани, Шэньси, Тяньцзине, Гуандуне, Внутренней Монголии и Фуцзяни.

В настоящее время в Китае подтверждено 368 случаев коронавируса, в том числе два тяжёлых.

Ещё 16 817 человек остаются под медицинским наблюдением.

Всего за время пандемии в КНР выявили 86 299 случая COVID-19.

Ранее Китай приостановил въезд из России по визам и виду на жительство (ВНЖ) на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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