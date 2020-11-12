В Китае за сутки выявили 21 носителя коронавируса
- Reuters
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Шанхае, Сычуани, Шэньси, Тяньцзине, Гуандуне, Внутренней Монголии и Фуцзяни.
В настоящее время в Китае подтверждено 368 случаев коронавируса, в том числе два тяжёлых.
Ещё 16 817 человек остаются под медицинским наблюдением.
Всего за время пандемии в КНР выявили 86 299 случая COVID-19.
Ранее Китай приостановил въезд из России по визам и виду на жительство (ВНЖ) на фоне пандемии коронавирусной инфекции.