Полиция применила гладкоствольное оружие на митинге в Варшаве
- Reuters
«С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего права проводятся действия подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения. Используются средства непосредственного принуждения, в том числе перцовый газ, а в индивидуальных случаях — гладкоствольное оружие», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ранее сообщалось, что участники акции с флагами, фаерами и петардами заблокировали центральные улицы Варшавы.
Отмечалось, что полиция проводит задержания участников акции.