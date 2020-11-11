Полиция применила гладкоствольное оружие на митинге в Варшаве

Короткая ссылка
Польская полиция применила гладкоствольное оружие в столкновениях на «Марше независимости» в Варшаве, который проводят националистические организации ежегодно 11 ноября.
Полиция применила гладкоствольное оружие на митинге в Варшаве
  • Reuters

«С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего права проводятся действия подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения. Используются средства непосредственного принуждения, в том числе перцовый газ, а в индивидуальных случаях — гладкоствольное оружие», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее сообщалось, что участники акции с флагами, фаерами и петардами заблокировали центральные улицы Варшавы. 

Отмечалось, что полиция проводит задержания участников акции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить