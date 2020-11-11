Полиция применила гладкоствольное оружие на митинге в Варшаве

Польская полиция применила гладкоствольное оружие в столкновениях на «Марше независимости» в Варшаве, который проводят националистические организации ежегодно 11 ноября.

«С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего права проводятся действия подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения. Используются средства непосредственного принуждения, в том числе перцовый газ, а в индивидуальных случаях — гладкоствольное оружие», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее сообщалось, что участники акции с флагами, фаерами и петардами заблокировали центральные улицы Варшавы.

Отмечалось, что полиция проводит задержания участников акции.