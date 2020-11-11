Полиция применила газ на акции националистов в Варшаве

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Полиция Польши применила слезоточивый газ на акции Марша независимости, который организуется ежегодно 11 ноября участниками националистических организаций.
Полиция применила газ на акции националистов в Варшаве
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, участники акции с флагами, фаерами и петардами заблокировали центральные улицы Варшавы. 

По предварительным данным, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Они проходят шествием от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы.

Отмечается, что полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие фаеры. Проводятся задержания.

Ранее в Варшаве прошли массовые акции против закона об абортах.

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