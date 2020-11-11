Полиция применила газ на акции националистов в Варшаве
- Reuters
Как сообщает ТАСС, участники акции с флагами, фаерами и петардами заблокировали центральные улицы Варшавы.
По предварительным данным, в марше принимают участие несколько тысяч человек. Они проходят шествием от центра города к Национальному стадиону на правом берегу Вислы.
Отмечается, что полицейские в больших группах с щитами и газовыми баллончиками в руках начали оттеснять участников шествия. В сторону полицейских полетели горящие фаеры. Проводятся задержания.
Ранее в Варшаве прошли массовые акции против закона об абортах.