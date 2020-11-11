В США прокомментировали высылку британских дипломатов из Белоруссии
- globallookpress.com
«США выражают солидарность с Великобританией и осуждают притеснение и высылку двух британских дипломатов из Белоруссии 9 ноября», — приводятся его слова на сайте Госдепа.
Кейл также считает такой шаг белорусских властей безосновательным.
Ранее МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании.
В Лондоне в качестве зеркального ответа решили выслать двух белорусских дипломатов.