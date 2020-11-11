В США прокомментировали высылку британских дипломатов из Белоруссии

Заместитель представителя Госдепартамента США Кейл Браун заявил, что Вашингтон выражает солидарность с Великобританией в ситуации с высылкой двух дипломатов из Белоруссии.

«США выражают солидарность с Великобританией и осуждают притеснение и высылку двух британских дипломатов из Белоруссии 9 ноября», — приводятся его слова на сайте Госдепа.

Кейл также считает такой шаг белорусских властей безосновательным.

Ранее МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании.

В Лондоне в качестве зеркального ответа решили выслать двух белорусских дипломатов.