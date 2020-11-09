Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

Отмечается, что такое решение было принято 8 ноября «ввиду деятельности, не совместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь».

В конце сентября Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда белорусских должностных лиц.

Позднее МИД Белоруссии сообщил об ответных санкциях против Британии и Канады.