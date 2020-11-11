В Шотландии установили памятник советским лётчикам

В шотландском городе Эррол установили памятник советским лётчикам, он стал результатом усилий жителей России и Великобритании, рассказал российский посол Андрей Келин.

«Сегодня, 11 ноября, в День поминовения героев войн, в шотландском городе Эррол состоялась установка памятника советским лётчикам, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны», — цитирует его обращение РИА Новости.

Как рассказал посол, в 1943 году британское правительство передало Советскому Союзу партию двухмоторных бомбардировщиков Albemarle, а для их транспортировки на авиабазу Эррол направили лётчиков из Московской авиагруппы особого назначения. Позднее они вступили в состав специального 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки советских экипажей.

Автор памятника, установленного около городского собора в центре Эррола, — карельский скульптор Александр Ким.

В ноябре 2019 года в Белграде прошла церемония открытия бюста в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова.