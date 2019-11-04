В Белграде открыли бюст Евгения Примакова

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В Российском центре науки и культуры «Русский дом в Белграде» состоялась церемония открытия бюста в честь 90-летия советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова.
В Белграде открыли бюст Евгения Примакова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на мероприятии присутствовали сербский президент Александр Вучич, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, а также вдова политика Ирина Примакова.

«Мне очень посчастливилось работать под началом Евгения Максимовича, когда он пришел в МИД», — сказал Боцан-Харченко.

Посол напомнил, насколько сложной была ситуация в бывшей Югославии, отметив, что Примаков всегда выступал за мирное решение югославского кризиса.

29 октября у здания Министерства иностранных дел России в Москве состоялась церемония открытия памятника Евгению Примакову. В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин.

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