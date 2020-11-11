Эрдоган заявил о создании совместного с Россией центра по Карабаху

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Эрдоган заявил о создании совместного с Россией центра по Карабаху
  • Reuters

«Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня (11 ноября. — RT) утром», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Кроме того, турецкий президент выступил с утверждением, что Турция «совместно с Россией займёт своё место среди миротворцев в Карабахе». 

Эрдоган также выразил надежду на то, что «в Сирии так же, как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир».

Он подчеркнул, что Турция готова к «более тесному сотрудничеству с Россией по будущему Сирии».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция будут взаимодействовать по вопросам Нагорного Карабаха через мониторинговый центр на территории Азербайджана

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