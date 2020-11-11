Россия выделила более $1 млрд на гуманитарную помощь Сирии

Россия выделила более $1 млрд Сирии на гуманитарные цели, сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более $1 млрд», — цитирует РИА Новости Мизинцева.

Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.

Отмечается, что в рамках оказания гуманитарной помощи сирийскому народу продвигаются проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что очаг международного терроризма на территории Сирии фактически ликвидирован.