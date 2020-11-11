В Госдуме оценили возможность новых санкций США из-за «Северного потока — 2»

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил сообщения о намерении властей США ввести новые санкции из-за газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили возможность новых санкций США из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Это, конечно, демонстрирует их недобросовестные методы конкуренции. Понятно, что идёт борьба за газовый рынок Европы и Америка сама бы хотела поставлять туда свой газ. И при этом им «Северный поток — 2» не выгоден. Они продолжают оказывать санкционное давление на те компании, которые так или иначе участвуют в строительстве трубопровода», — сказал депутат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти США намерены ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

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