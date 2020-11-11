Посольство России в США сообщило об освобождении Богданы Осиповой

Короткая ссылка
Посольство России в США сообщило об освобождении гражданки России Богданы Осиповой из тюрьмы в штате Коннектикут.
Посольство России в США сообщило об освобождении Богданы Осиповой
  • Reuters

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы «Данбери», штат Коннектикут!» — говорится в сообщении на сайте посольства.

В диппредставительстве отметили, что понимают, что Осиповой предстоит ещё многое перенести в ожидании нового приговора.

«Надеемся на справедливость по отношению к россиянке», — добавили в посольстве.

Также дипломаты добавили, что будут продолжать добиваться возвращения Осиповой на родину.

Ранее стало известно, что повторный приговор россиянке Богдане Осиповой, которую в США обвинили в похищении собственных детей, будет оглашён 8 января 2021 года.

Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить