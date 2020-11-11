Посольство России в США сообщило об освобождении Богданы Осиповой

Посольство России в США сообщило об освобождении гражданки России Богданы Осиповой из тюрьмы в штате Коннектикут.

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы «Данбери», штат Коннектикут!» — говорится в сообщении на сайте посольства.

В диппредставительстве отметили, что понимают, что Осиповой предстоит ещё многое перенести в ожидании нового приговора.

«Надеемся на справедливость по отношению к россиянке», — добавили в посольстве.

Также дипломаты добавили, что будут продолжать добиваться возвращения Осиповой на родину.

Ранее стало известно, что повторный приговор россиянке Богдане Осиповой, которую в США обвинили в похищении собственных детей, будет оглашён 8 января 2021 года.

Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была задержана правоохранительными органами Соединённых Штатов в сентябре 2017 года по обвинению в похищении своих детей.