В Британии за сутки скончались более 500 пациентов с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались 532 пациента с коронавирусной инфекцией. За 24 часа в королевстве зафиксировано 20 412 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Общее число летальных исходов среди пациентов, которые в течение 28 дней до смерти получили положительный результат теста на COVID-19, составляет в королевстве 49 770.

При этом коронавирус указан в свидетельстве о смерти у 61 648 умерших в Британии за время пандемии.

Всего в стране выявлено 1 233 775 случаев коронавирусной инфекции.

В Англии с 5 ноября действует карантин, который продлится до 2 декабря.