В Британии за сутки скончались более 500 пациентов с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Общее число летальных исходов среди пациентов, которые в течение 28 дней до смерти получили положительный результат теста на COVID-19, составляет в королевстве 49 770.
При этом коронавирус указан в свидетельстве о смерти у 61 648 умерших в Британии за время пандемии.
Всего в стране выявлено 1 233 775 случаев коронавирусной инфекции.
В Англии с 5 ноября действует карантин, который продлится до 2 декабря.