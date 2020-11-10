Генсек ООН прокомментировал соглашение по Нагорному Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал соглашение о прекращении боёв в Нагорном Карабахе.

Как говорится в заявлении официального представителя Генерального секретаря Стефана Дюжаррика, Генсек ООН приветствует данное соглашение.

«Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто... ООН находится в контакте с представителями России, чтобы понять, как мы можем поддержать соглашение», — цитирует его ТАСС.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.

Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.