Помпео заявил о намерении разрешить продажу ОАЭ истребителей F-35
- Reuters
«Сегодня я дал распоряжение департаменту уведомить конгресс о нашем намерении разрешить предложенную закупку ОАЭ нескольких современных видов вооружений общей стоимостью $23,37 млрд», — говорится в его заявлении.
В частности, США планируют продать ОАЭ до 50 истребителей F-35 на $10,4 млрд, до 18 разведывательных БПЛА MQ-9B на $2,97 млрд, а также боеприпасов «воздух-воздух» и «воздух-земля» на $10 млрд.
Ранее RT писал, что американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединённым Арабским Эмиратам.
В сентябре советник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация «серьёзно обсуждает» поставки F-35 в ОАЭ.