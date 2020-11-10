Помпео заявил о намерении разрешить продажу ОАЭ истребителей F-35

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен разрешить продажу ОАЭ до 50 американских истребителей F-35 и других вооружений на общую сумму более $23 млрд.
Помпео заявил о намерении разрешить продажу ОАЭ истребителей F-35
  • Reuters

«Сегодня я дал распоряжение департаменту уведомить конгресс о нашем намерении разрешить предложенную закупку ОАЭ нескольких современных видов вооружений общей стоимостью $23,37 млрд», — говорится в его заявлении.

В частности, США планируют продать ОАЭ до 50 истребителей F-35 на $10,4 млрд, до 18 разведывательных БПЛА MQ-9B на $2,97 млрд, а также боеприпасов «воздух-воздух» и «воздух-земля» на $10 млрд.

Ранее RT писал, что американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединённым Арабским Эмиратам.

В сентябре советник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация «серьёзно обсуждает» поставки F-35 в ОАЭ.

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