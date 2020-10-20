В сенате США обеспокоены идеей продажи F-35 в ОАЭ из-за России и Китая

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Юлия Гуреева
Американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединённым Арабским Эмиратам. Соответствующее письмо они направили главам Госдепартамента и Пентагона. С документом ознакомился RT.
В сенате США обеспокоены идеей продажи F-35 в ОАЭ из-за России и Китая
  • Reuters

В письме политики среди прочего напомнили, что ОАЭ сотрудничают с Россией и Китаем в сфере вооружения. Так, они подчеркнули, что в 2017 году Абу-Даби и Москва подписали соглашение, которое предполагает в том числе разработку истребителя пятого поколения и закупку российских самолётов Су-35.

«Давали ли ОАЭ Соединённым Штатам какие-либо заверения и гарантии касательно защиты американских технологий от российского и китайского персонала, который может участвовать в этих программах?» — задают вопрос сенаторы.

По словам политиков, сделка с ОАЭ «может представлять серьёзную угрозу для национальной безопасности США и безопасности американских войск». F-35 — один из «наиболее продвинутых истребителей в мире», который даёт Штатам и их партнёрам «огромное военное преимущество», отмечается в документе.

Сенаторы выразили обеспокоенность по поводу того, что «безрассудно ускоренные сроки» заключения сделки помешают специалистам всесторонне рассмотреть вопрос целесообразности продажи F-35 Объединённым Арабским Эмиратам.

Ранее советник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация «серьёзно обсуждает» поставки F-35 в ОАЭ.

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