Армия Израиля сообщила об уничтожении беспилотника «Хезболлы»

Армия Израиля заявила в Twitter об уничтожении беспилотника шиитской ливанской партии «Хезболла».

«Некоторое время назад войска сбили беспилотник, принадлежащий террористической организации «Хезболла», который пересёк границу из Ливана в воздушное пространство Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что опасности для населённых пунктов и военнослужащих не возникало.

Ранее США внесли в санкционный список двух членов «Хезболлы», а также одного человека и три организации, которые имели связь с Корпусом стражей Исламской революции.