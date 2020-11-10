Армия Израиля сообщила об уничтожении беспилотника «Хезболлы»

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Армия Израиля заявила в Twitter об уничтожении беспилотника шиитской ливанской партии «Хезболла».

«Некоторое время назад войска сбили беспилотник, принадлежащий террористической организации «Хезболла», который пересёк границу из Ливана в воздушное пространство Израиля», — говорится в сообщении.                  

Отмечается, что опасности для населённых пунктов и военнослужащих не возникало.

Ранее США внесли в санкционный список двух членов «Хезболлы», а также одного человека и три организации, которые имели связь с Корпусом стражей Исламской революции.

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