Израиль нанёс удары по объектам «Хезболлы»

Израильская авиация нанесла удары по наблюдательным постам «Хезболлы» рядом с границей в ответ на обстрелы со стороны Ливана.

Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«Во время оперативной деятельности на севере Израиля вчера вечером, со стороны Ливана в войска армии обороны Израиля были произведены выстрелы. Мы ответили на это огнём, и наш самолёт нанес удары по наблюдательным постам «Хезболлы» рядом с границей», — заявили там.

23 августа «Хезболла» заявила, что её бойцы сбили израильский беспилотный летательный аппарат над югом Ливана.