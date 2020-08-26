Израиль нанёс удары по объектам «Хезболлы»
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Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
«Во время оперативной деятельности на севере Израиля вчера вечером, со стороны Ливана в войска армии обороны Израиля были произведены выстрелы. Мы ответили на это огнём, и наш самолёт нанес удары по наблюдательным постам «Хезболлы» рядом с границей», — заявили там.
23 августа «Хезболла» заявила, что её бойцы сбили израильский беспилотный летательный аппарат над югом Ливана.