В США за сутки выявили более 111 тысяч новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Согласно последним данным, в США с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели более 10,1 млн человек.
Уточняется, что число летальных исходов из-за COVID-19 в стране уже превысило 238 тыс.
Ранее сообщалось, что американские учёные нашли «уязвимое место» у коронавирусов.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.