В Алжире за сутки выявили 642 случая коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительственного научного комитета по мониторингу распространения коронавируса Джамеля Фурара.
Общее число летальных исходов в Алжире составило 2 062.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 42 325 пациентов с коронавирусом.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.