В Алжире за сутки выявили 642 случая коронавируса

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Алжире возросло на 642 и достигло 62 693.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительственного научного комитета по мониторингу распространения коронавируса Джамеля Фурара.

Общее число летальных исходов в Алжире составило 2 062.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 42 325 пациентов с коронавирусом.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия заболевания COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.