Российские спасатели передали гуманитарную помощь населению Афганистана
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В составе груза — средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие средства.
«Гуманитарная помощь оказана в соответствии с решением правительства России в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве.
Аналогичную помощь российская сторона оказала в октябре Анголе и Кабо-Верде, в сентябре —Центрально-Африканской Республике, республикам Конго и Зимбабве.
Ранее сообщалось, что российские военные выдали гуманитарную помощь в сирийском Алеппо.