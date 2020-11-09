Российские спасатели передали гуманитарную помощь населению Афганистана

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Сотрудники МЧС России передали гуманитарную помощь населению Афганистана через посольство республики.
Российские спасатели передали гуманитарную помощь населению Афганистана
  • ©mchs.gov.ru

В составе груза — средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие средства.

«Гуманитарная помощь оказана в соответствии с решением правительства России в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — заявили в ведомстве.

Аналогичную помощь российская сторона оказала в октябре Анголе и Кабо-Верде, в сентябре —Центрально-Африканской Республике, республикам Конго и Зимбабве.

Ранее сообщалось, что российские военные выдали гуманитарную помощь в сирийском Алеппо.

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