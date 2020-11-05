Российские военные выдали гуманитарную помощь в сирийском Алеппо
- РИА Новости
- © Михаил Алаеддин
«Мирному населению выдано более 400 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости. Подобные акции проводятся регулярно в провинции Алеппо», — приводит ТАСС его слова.
Отмечается, что талоны на получение гумпомощи в первую очередь получают вдовы сирийских солдат.
18 октября российские военнослужащие передали около 3 тонн гуманитарной помощи жителям одного из самых отдалённых сёл провинции Алеппо — Али эль Хаза.