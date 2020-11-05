Российские военные выдали гуманитарную помощь в сирийском Алеппо

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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали более 400 продовольственных наборов жителям города Абу-Джурайна в провинции Алеппо. Об этом сообщил представитель российского ЦПВС в Алеппо Александр Митряхин.
Российские военные выдали гуманитарную помощь в сирийском Алеппо
  • РИА Новости
  • © Михаил Алаеддин

«Мирному населению выдано более 400 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости. Подобные акции проводятся регулярно в провинции Алеппо», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что талоны на получение гумпомощи в первую очередь получают вдовы сирийских солдат.

18 октября российские военнослужащие передали около 3 тонн гуманитарной помощи жителям одного из самых отдалённых сёл провинции Алеппо — Али эль Хаза.

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