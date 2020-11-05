Российские военные выдали гуманитарную помощь в сирийском Алеппо

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали более 400 продовольственных наборов жителям города Абу-Джурайна в провинции Алеппо. Об этом сообщил представитель российского ЦПВС в Алеппо Александр Митряхин.

РИА Новости

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