Лавров и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ Эди Рама провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили ситуацию в Белоруссии.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«При обсуждении ситуации в Белоруссии Сергей Лавров отметил, что запуск московского механизма в отношении Минска ещё больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции», — заявили в МИД.

Также в министерстве добавили, что выводы докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека по Белоруссии являются предвзятыми и непрофессиональными.

«Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что «на этом примере стали ещё более очевидны «двойные стандарты», которые разрушают доверие к ОБСЕ».

Также стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране, которое планируется 3—4 декабря, пути преодоления институционального кризиса в ОБСЕ и возможности для укрепления диалога.

Ранее в МИД Белоруссии прокомментировали новые санкции ЕС.