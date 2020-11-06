В МИД Белоруссии прокомментировали новые санкции ЕС против Минска

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал новые санкции Евросоюза против Белоруссии.

«Мы сейчас спокойно и внимательно всё изучаем», — цитирует РИА Новости Глаза.

Он заявил, что «данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Отмечалось, что ЕС также расширил чёрный список в связи с президентскими выборами в Белоруссии. В него дополнительно попали 14 чиновников, помимо Лукашенко.