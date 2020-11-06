В МИД Белоруссии прокомментировали новые санкции ЕС против Минска
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- globallookpress.com
«Мы сейчас спокойно и внимательно всё изучаем», — цитирует РИА Новости Глаза.
Он заявил, что «данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время».
Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко.
Отмечалось, что ЕС также расширил чёрный список в связи с президентскими выборами в Белоруссии. В него дополнительно попали 14 чиновников, помимо Лукашенко.