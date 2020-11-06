В МИД Белоруссии прокомментировали новые санкции ЕС против Минска

Короткая ссылка
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
В МИД Белоруссии прокомментировали новые санкции ЕС против Минска
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

«Мы сейчас спокойно и внимательно всё изучаем», — цитирует РИА Новости Глаза.

Он заявил, что «данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что Европейский союз ввёл санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Отмечалось, что ЕС также расширил чёрный список в связи с президентскими выборами в Белоруссии. В него дополнительно попали 14 чиновников, помимо Лукашенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить