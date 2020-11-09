Axios: в близком окружении Трампа после выборов произошёл раскол

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В близком окружении действующего американского лидера Дональда Трампа произошёл раскол во мнениях по поводу действий после президентских выборов в США. Об этом пишет Axios со ссылкой на членов Республиканской партии.
Axios: в близком окружении Трампа после выборов произошёл раскол
  • Reuters

«Высокопоставленный член Республиканской партии заявил о реальном расколе в расширенном близком кругу (Трампа. — RT) между людьми, которые побуждают Трампа продолжать сражаться, и теми, кто пытается мягко подтолкнуть президента к сдаче», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, по мнению члена Республиканской партии, борьба Трампа в юридической плоскости является «пустой тратой времени».

Ранее советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что первая леди Меланья Трамп и зять главы государства Джаред Кушнер призывали президента признать поражение на выборах.

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