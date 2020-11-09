Венгрия ужесточает карантинные меры

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об ужесточении карантинных мер в стране из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Венгрия ужесточает карантинные меры
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на видеозаявление Орбана в Facebook.

Отмечается, что в рамках борьбы с распространением коронавируса решено закрыть все учебные учреждения и предприятия общественного питания.

Также правительство расширяет действие комендантского часа.

Ранее в Германии вступили в силу ужесточённые карантинные меры. Как минимум до конца ноября в стране закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы, бары, рестораны.

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