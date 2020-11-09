Японский премьер заявил о намерении укреплять альянс с США

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен сотрудничать с США и укреплять союзнические отношения стран.

«Я хотел бы совместно с США работать для сохранения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, еще более укрепляя японо-американский альянс», — цитирует РИА Новости Суга.

По его словам, Япония и США разделяют взгляды на свободу и демократию.

Насчёт возможности разговора с президентом США, Суга сообщил, что на этот счёт решений пока нет.

Ранее Ёсихидэ Суга поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на выборах.