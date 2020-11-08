Горбачёв прокомментировал выборы в США

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден понимает важность отношений с Россией. Об этом сообщил ТАСС.

Горбачёв рассказал, что неоднократно встречался с Байденом, когда тот занимал пост вице-президента США.

«У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией», — заявил он.

Экс-президент СССР добавил, что восстановление отношений и доверия между Россией и США отвечает интересам двух стран.

В сентябре Горбачёв призвал будущего победителя президентских выборов в США как можно скорее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.