Горбачёв заявил, что мир был бы безопаснее при сохранении СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил в интервью The Times, что мир был бы безопаснее, если бы Советский Союз удалось сохранить.

«Как бы выглядел мир, если бы Союз был сохранён? История не знает сослагательного наклонения. Но я думаю, мир был бы лучше. Он был бы стабильнее, безопаснее, справедливее», — приводит РИА Новости слова Горбачёва.

Он отметил, что распад Советского Союза не был «конечным результатом» перестройки.

«Ни в коем случае. И разумеется, мы этого не хотели», — отметил он.

Также Горбачёв призвал будущего победителя президентских выборов в США как можно скорее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.