Горбачёв призвал будущего президента США встретиться с Путиным
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«Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния», — приводит РИА Новости слова Горбачёва в интервью The Times.
По его словам, необходим импульс со стороны президентов обеих стран.
Он отметил, что российский и американский лидеры должны провести «второй Рейкьявик» —по аналогии с его встречей с Рональдом Рейганом в 1986 году.
Ранее Михаил Горбачёв в интервью газете Asahi прокомментировал политику американского лидера Дональда Трампа в сфере ядерного разоружения.