Горбачёв призвал будущего президента США встретиться с Путиным

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Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал будущего победителя президентских выборов в США как можно скорее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Горбачёв призвал будущего президента США встретиться с Путиным
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния», — приводит РИА Новости слова Горбачёва в интервью The Times.

По его словам, необходим импульс со стороны президентов обеих стран.

Он отметил, что российский и американский лидеры должны провести «второй Рейкьявик» —по аналогии с его встречей с Рональдом Рейганом в 1986 году.

Ранее Михаил Горбачёв в интервью газете Asahi прокомментировал политику американского лидера Дональда Трампа в сфере ядерного разоружения.

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