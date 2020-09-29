Горбачёв призвал будущего президента США встретиться с Путиным

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал будущего победителя президентских выборов в США как можно скорее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния», — приводит РИА Новости слова Горбачёва в интервью The Times.

По его словам, необходим импульс со стороны президентов обеих стран.

Он отметил, что российский и американский лидеры должны провести «второй Рейкьявик» —по аналогии с его встречей с Рональдом Рейганом в 1986 году.

Ранее Михаил Горбачёв в интервью газете Asahi прокомментировал политику американского лидера Дональда Трампа в сфере ядерного разоружения.