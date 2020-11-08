Во Франции осудивший убийство учителя под Парижем имам получает угрозы
- Reuters
«(Угрозы. — RT) достаточно резкие, фактически представляющие собой фетву, поступают в мой адрес... Я опасаюсь за свою жизнь», — говорится в его письме, выдержку из которого приводит газета Journal du Dimanche.
По словам Шальгуми, эти угрозы связаны с его позицией относительно убийства учителя Самюэля Пати.
«Позвольте заметить, что это моя четвёртая жалоба за неделю», — добавил он.
Вечером 16 октября молодой человек обезглавил учителя истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин, злоумышленник был застрелен полицией.
Макрон назвал убийство террористической атакой. По данному делу были задержаны 15 человек, в том числе четверо учащихся коллежа.
Позднее семи подозреваемым по делу об убийстве учителя предъявили обвинения.
Подробнее — в материале RT.