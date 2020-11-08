Китай и Индия договорились поддерживать мир и стабильность на границе

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Китай и Индия после проведения очередного раунда переговоров на уровне командующих пограничными войсками договорились обеспечивать мир и стабильность в пограничных районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны КНР.
Китай и Индия договорились поддерживать мир и стабильность на границе
  • © REUTERS/Danish Siddiqui

«Стороны провели конструктивный, обстоятельный обмен мнениями по дальнейшему разведению войск на линии фактического контроля на западном участке. Обе стороны согласились выполнять консенсус, достигнутый лидерами двух стран, обеспечивать сдержанность своих войск на передовой и избегать ошибочных оценок ситуации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что стороны также договорились поддерживать диалог и контакты по военным и дипломатическим каналам.

Ранее, в сентябре, главы МИД Индии и Китая Ван И и Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи в Москве договорились продолжать диалог и избегать эскалации на границе.

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