Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах.

«Это большая честь — поздравить избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис с победой на выборах в США в 2020 году», — написал Ашкенази на своей странице в Twitter.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что под руководством Байдена «неизменный стратегический союз между двумя странами продолжит процветать».

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.