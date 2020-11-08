Помпео прокомментировал слова Хаменеи о выборах в США

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Госсекретарь США Майкл Помпео ответил в Twitter на критику руководителя и духовного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи, который назвал выборы президента США «спектаклем».
Помпео прокомментировал слова Хаменеи о выборах в США
  • Reuters
  • © Nicholas Kamm

«Вы лично украли у своих людей сотни миллионов долларов. Ваши выборы — это шутка, сотни кандидатов лишены права даже баллотироваться. Сегодня ваши люди голодают, потому что вы тратите миллиарды на войны через посредников, чтобы защитить свою клептократию», — написал Помпео.

Он подчеркнул, что «Америка есть и останется величайшей нацией за всю историю человечества». 

Ранее Хаменеи назвал ситуацию вокруг президентских выборов в США «спектаклем».

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