Помпео прокомментировал слова Хаменеи о выборах в США
- Reuters
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«Вы лично украли у своих людей сотни миллионов долларов. Ваши выборы — это шутка, сотни кандидатов лишены права даже баллотироваться. Сегодня ваши люди голодают, потому что вы тратите миллиарды на войны через посредников, чтобы защитить свою клептократию», — написал Помпео.
Он подчеркнул, что «Америка есть и останется величайшей нацией за всю историю человечества».
Ранее Хаменеи назвал ситуацию вокруг президентских выборов в США «спектаклем».