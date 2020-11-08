Президент Ирака поздравил Байдена с победой на выборах

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Президент Ирака Бархам Салех поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах. Об этом иракский лидер написал в своём аккаунте в Twitter.
Президент Ирака поздравил Байдена с победой на выборах
  • © официальный сайт президента Ирака

«Передаю самые тёплые поздравления избранному президенту Джо Байдену, другу и надёжному партнёру в деле строительства лучшего Ирака», — написал Салех.

Он подчеркнул, что Багдад ожидает совместной работы с Вашингтоном в рамках «достижения общих целей и укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке».

Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.

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