Президент Ирака поздравил Байдена с победой на выборах
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«Передаю самые тёплые поздравления избранному президенту Джо Байдену, другу и надёжному партнёру в деле строительства лучшего Ирака», — написал Салех.
Он подчеркнул, что Багдад ожидает совместной работы с Вашингтоном в рамках «достижения общих целей и укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке».
Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.