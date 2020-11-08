Президент Ирака поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Ирака Бархам Салех поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена с победой на президентских выборах. Об этом иракский лидер написал в своём аккаунте в Twitter.

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«Передаю самые тёплые поздравления избранному президенту Джо Байдену, другу и надёжному партнёру в деле строительства лучшего Ирака», — написал Салех. Он подчеркнул, что Багдад ожидает совместной работы с Вашингтоном в рамках «достижения общих целей и укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке». Ранее ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США. Позднее Байден объявил себя победителем президентских выборов.