Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование.

Ранее Эрдоган заявил о предложении Путину совместно решить конфликт в Карабахе.