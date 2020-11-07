Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведённой серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении», — говорится в заявлении.
Отмечается, что эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование.
Ранее Эрдоган заявил о предложении Путину совместно решить конфликт в Карабахе.